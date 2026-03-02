La madre de Adrián Villar, Marcela Chirinos Ayala, compartió en sus redes sociales un video grabado por su hijo antes de ser detenido por las autoridades.

En este video, Villar lamenta la muerte de la deportista y afirmó estar consciente de las consecuencias de sus actos.

“Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice, soy consciente de eso, y es por eso que, desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades, y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso”, expresó Villar en el video.

Por su parte, Marcela Chirinos indicó que, pese a la tragedia, la familia continuará brindando apoyo legal y emocional a su hijo.

“Adrián es nuestro hijo y lo amamos. Es un joven de 21 años que hoy está enfrentando una realidad que jamás imaginó ni deseó. Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia”, señaló.