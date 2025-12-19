Veintidós adultos mayores del Hogar Canevaro celebraron la culminación del año escolar tras completar su proceso formativo en la Escuelita Canevaro, iniciativa impulsada por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

El programa está dirigido a residentes que no pudieron concluir sus estudios en etapas anteriores y busca fortalecer su aprendizaje y autonomía.

Como resultado del ciclo académico, cuatro participantes alcanzaron el nivel avanzado, mientras que el resto continuará en la etapa intermedia el próximo año.

La propuesta se desarrolla en coordinación con el CEBA N.° 3056 Gran Bretaña, de la UGEL 02, y ha sido reconocida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como un caso de éxito por su impacto positivo.

Durante la ceremonia de graduación, los residentes recibieron diplomas en un acto encabezado por autoridades del Hogar Canevaro y de la Beneficencia de Lima. En ese contexto.

La actividad contó con la participación del futbolista Carlos Zambrano, quien acudió como invitado especial y realizó una donación para los residentes.

“Es una sensación muy linda compartir por primera vez con ellos. A su edad, siguen teniendo sueños y demuestran que nunca es tarde para sobresalir”, señaló el jugador, quien además se comprometió a regresar al centro y alentó a otras instituciones a sumarse con apoyo solidario.