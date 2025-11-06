Unos adultos mayores fueron captados por las cámaras de seguridad mientras robaban productos dermatológicos valorizados en más de 6 mil soles de una botica ubicada en San Miguel.

En las imágenes registradas se observa el momento exacto en el que cuatro adultos mayores —tres hombres y una mujer— ingresan a una farmacia. Con aparente fragilidad y cortesía, aprovecharon la distracción del personal para sustraer productos de alto valor.

Según información de Exitosa, el hecho inició cuando uno de los implicados se acercó al mostrador simulando un dolor físico. Incluso señaló su cintura para describir la supuesta molestia y solicitar a la farmacéutica un medicamento que aliviara su aparente dolencia.

Posteriormente, el sujeto pidió a la trabajadora que le mostrara algunos productos con el fin de distraerla, mientras sus cómplices aprovechaban el momento para llevar a cabo el robo.

De esta manera, otro de los adultos mayores comenzó a hacer sonar su llavero para distraer a la trabajadora e impedir que escuchara a los otros dos cómplices —entre ellos una mujer—, quienes abrían los exhibidores para sustraer los medicamentos dermatológicos de mayor valor.

Tras el robo que ocurrió en menos de dos minutos, los adultos mayores abandonaron la botica sin levantar sospechas, fingiendo haber desistido de la compra. Alegaron que solo contaban con un billete de 20 dólares y que saldrían a cambiarlo para pagar el producto, pero nunca regresaron.

Cuando se percató del hurto, la trabajadora dio aviso a la Policía y presentó la denuncia en la comisaría de San Miguel. Los rostros de los cuatro adultos mayores quedaron registrados en las cámaras de seguridad, las cuales servirán como evidencia para facilitar su pronta identificación y captura.