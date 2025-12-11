El club Alianza Lima presentó oficialmente la camiseta que usará durante la temporada 2026, la cual incorpora algunos cambios respecto al modelo del año anterior.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, donde se mostraron las primeras imágenes de la nueva indumentaria blanquiazul.

El diseño mantiene las tradicionales franjas verticales, aunque esta vez son más angostas. Además, destaca un cuello redondo dividido en azul y blanco, un detalle que diferencia este modelo de ediciones previas.

El club acompañó las imágenes de la presentación de la camiseta en su cuenta de la red social “X” (antes Twitter) con el siguiente mensaje: “El Perú es Alianza Lima y Alianza Lima es el Perú”.

Se informó que la camiseta está disponible en la web de Nike a S/ 269.90 para adultos y S/ 199.90 para niños. Se trata de una de las primeras novedades del club íntimo para la próxima temporada.