1de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
2de 17
Promoción de la práctica deportiva
3de 17
Numerosos corredores participaron en circuito
4de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
5de 17
Llegaron a la meta
6de 17
Llegaron a la meta
7de 17
Promoción de la práctica deportiva
8de 17
Promoción de la práctica deportiva
9de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
10de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
11de 17
Numerosos corredores participaron en circuito
12de 17
Numerosos corredores participaron en circuito
13de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
14de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
15de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
16de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
17de 17
116 edición de la Media Maratón de Lima
TE PUEDE INTERESAR:
- Diego Bazán tras designación de Juan Santiváñez: Corresponde censura a premier
- Alejandro Cavero dice que retorno de Juan Santiváñez al gabinete “es una burla al país”
- López Aliaga insiste en salida de la Corte IDH y acusa a gobierno de abandono en seguridad
- Fiscalía denuncia a Héctor Ventura por presuntos favores irregulares a su asesora
- Martín Vizcarra no apelará prisión preventiva en Ancón II: “Resistiré (...) pero no me van a doblegar”
- Ica: Corpac suspende vuelos en Nasca y Pisco ante riesgo por vientos con arena
- Ica en alerta: fuertes vientos afectarán la región hasta el domingo según reporte del Senamhi
- Juan José Santiváñez regresó al Gabinete como nuevo ministro de Justicia