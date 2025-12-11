La Fiscalía Anticorrupción de Lima Este ejecutó el allanamiento de 13 inmuebles y logró la detención preliminar de 12 personas vinculadas a presuntos actos de corrupción cometidos por servidores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adscritos a la Municipalidad de Ate.

Las intervenciones incluyeron 10 viviendas en Ate, dos en Chosica y la sede de la Subgerencia de Tránsito del municipio distrital.

Según la investigación preliminar del fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, los detenidos integrarían una organización criminal dedicada a solicitar pagos ilícitos a conductores y empresarios de transporte a cambio de evitar la imposición de multas de tránsito.

Los cobros se habrían realizado de forma directa o mediante transferencias digitales a terceros, utilizando aplicativos de billeteras móviles, y habrían generado más de un millón de soles en beneficios indebidos entre 2024 y 2025.

Las diligencias, ejecutadas con apoyo de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, se realizaron de manera simultánea en diversos puntos de Lima Este.

En los inmuebles allanados se incautaron documentos, equipos electrónicos y otros elementos claves para la investigación.