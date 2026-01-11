Un grave incidente se registró en el distrito de Ate, donde una cúster de transporte público invadió la línea férrea y estuvo a punto de ser impactada por un tren en la avenida Pedro Ruiz Gallo, a la altura del paradero Santa Clara.

El hecho puso en serio riesgo la vida de los pasajeros, quienes, al notar la proximidad de la locomotora, descendieron apresuradamente del vehículo para evitar una tragedia.

Según se observa en un video captado por otro conductor, el chofer de la cúster no respetó la señalización ni esperó el paso del tren, invadiendo imprudentemente la vía férrea.

Las imágenes muestran momentos de desesperación, con los pasajeros abandonando el vehículo ante el inminente peligro.

Afortunadamente, el operador del tren logró frenar a tiempo, evitando un accidente de consecuencias fatales .