Una bodega familiar fue atacada con un cartucho de dinamita en medio de un intento de extorsión en la zona L de Huaycán, distrito de Ate.

El hecho ocurrió cuando un sujeto encendió el explosivo y lo arrojó contra la puerta de la vivienda donde funciona el negocio. Treinta segundos después, la detonación dañó la fachada del inmueble y generó alarma en el vecindario.

Los delincuentes acompañaron el ataque con audios enviados a la propietaria, en los que exigían el pago de 15 mil soles para no volver a atentar contra la familia ni contra el local.

Según lo registrado en cámaras de seguridad, el autor del atentado se sentó frente a la tienda antes de lanzar el artefacto. La dueña, atemorizada, decidió no declarar y permanece en el interior de su vivienda.

El miedo se ha extendido entre los pobladores de Huaycán, quienes aseguran que no se trata de un caso aislado. “Todo el mundo vive asustado y no solamente acá. Más abajito han amenazado a otro vecino, le mandaron fotos de su casa diciendo que la iban a volar”, señaló un residente a América Noticias.

Los testimonios confirman que otras bodegas y hasta un profesor de vóley han sido blanco de amenazas similares. La modalidad, de acuerdo con los vecinos, consiste en enviar fotografías de los inmuebles para luego exigir dinero bajo la amenaza de detonaciones.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ate asumió las pesquisas y desplegó agentes en la zona para recoger evidencias. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad cercanas y se realizará un peritaje de los restos del explosivo para identificar el tipo de material utilizado y su origen.