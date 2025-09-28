Un trabajador minero fue asesinado a balazos cuando visitaba a su familia en San Juan de Miraflores. La víctima, identificada como Arnaldo Javier Solari Rengifo, de 47 años, había viajado desde Moquegua para celebrar el cumpleaños de su madre.

El ataque ocurrió en la calle América Umamarca. Solari se dirigía a la casa materna tras pasar la tarde con su hermano, cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Los vecinos escucharon las detonaciones en medio de la llovizna y salieron a auxiliarlo, pero ya estaba sin vida, según América Noticias.

Una residente contó: “Se escucharon muchos balazos, pero fue muy rápido. Pensamos que alguien había encendido luces, no se escucharon gritos. Algunos dicen que había una moto, otros que dos personas salieron corriendo”. Parte de la ráfaga impactó contra una pared, lo que evidenció la violencia del ataque.

La Policía confirmó que los atacantes no se llevaron ninguna pertenencia del minero. Su billetera y celular quedaron en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque directo y no de un asalto.

De acuerdo con su familia, Solari trabajaba en proyectos mineros en Moquegua y descansaba por lapsos de siete días. Tras seis meses de ausencia, decidió viajar a Lima para reunirse con sus seres queridos.

Sus allegados aseguraron que no tenía problemas ni había recibido amenazas. Un familiar declaró: “Venía a visitar a la familia después de seis meses. Solo pedimos que se investigue para esclarecer el tema”.

El caso quedó a cargo de la División de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores, que ya analiza las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Estas registraron movimientos antes y después del ataque y serán clave para identificar a los responsables.