La mañana de este domingo, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en plena vía pública de la avenida Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El cadáver presentaba heridas de arma blanca y fue hallado en una zona solitaria donde actualmente se ejecutan trabajos de asfaltado, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la víctima habría estado involucrada en una gresca que terminó con varias lesiones cortantes, las cuales le habrían ocasionado la muerte, informó América Noticias.

Aunque su identidad aún no ha sido confirmada, peritos de criminalística vienen analizando el cuerpo y la escena del crimen para establecer tanto su identidad como las circunstancias exactas del hecho.

El hallazgo fue advertido por transeúntes y comerciantes que se dirigían al mercado cercano y que, al notar el cuerpo tendido entre materiales de construcción, alertaron de inmediato a las autoridades.

Agentes de la comisaría de Sol de Oro acudieron primero al lugar, seguido de especialistas en criminalística que iniciaron el levantamiento de evidencias.

La Policía Nacional mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el móvil del crimen. Entre las posibilidades figuran un intento de asalto o un ajuste de cuentas, aunque todavía no hay elementos concluyentes.