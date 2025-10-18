La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, debido a las procesiones del Señor de los Milagros, se aplicarán desvíos y modificaciones en los servicios de transporte público durante los días sábado 18 y domingo 19 de octubre.

En el caso del Metropolitano, el servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, con parada en la estación El Peruano–Quilca, mientras que el servicio C llegará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente según el avance de la procesión.

Por su parte, el corredor Azul modificará su recorrido por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega. En tanto, el corredor Morado desviará los servicios 404, 405 y 406 por las avenidas Miguel Grau, Huanta y Tacna, mientras que el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.

Asimismo, el servicio AeroDirecto Centro variará su trayecto el domingo 19, circulando por los jirones Chancay, Zepita y Cañete hacia el aeropuerto Jorge Chávez.