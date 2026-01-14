Ante el paro de transporte convocado para este miércoles 14 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que los sistemas bajo su administración mantendrán sus operaciones habituales para atender a los usuarios durante la jornada.
La entidad precisó que el Metropolitano iniciará su servicio desde las 5 a. m. con la totalidad de su flota, tanto en buses troncales como alimentadores.
En el mismo horario operarán los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, con unidades suficientes para cubrir sus rutas regulares.
Asimismo, el servicio Aerodirecto continuará funcionando en sus seis recorridos hacia y desde el aeropuerto Jorge Chávez. De igual forma, la Línea 1 del Metro prestará servicio entre las 5 a. m. y las 10 p. m., mientras que la Línea 2 operará desde las 6 a. m. hasta las 11 p. m., conforme a sus horarios establecidos.
Te puede interesar
- Guido Bellido: Archivan caso contra congresista por delito de afiliación a organización terrorista
- Comisión de Fiscalización abre indagación por reunión no registrada de José Jeri con empresario chino
- Luna Gálvez plantea recortar presupuesto del Congreso y destinar fondos a PNP y patrulleros
- Fernando Rospigliosi rechaza vacancia contra José Jerí: “Es absurdo, a pocos meses de las elecciones”
- José Jerí tras golpe a banda que extorsionaba transportistas: “No me interesan derechos de criminales”
- Cajamarca dejó pasar Conga y hoy está sumida en la pobreza