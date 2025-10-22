La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado ya pueden realizar la recarga virtual de sus tarjetas a través del aplicativo Plin, mediante la opción “Recargar transporte”.

De esta manera, los pasajeros podrán añadir saldo a las tarjetas del Metropolitano y Lima Pass desde las aplicaciones de Interbank y BBVA, lo que permitirá un acceso más ágil y seguro a los servicios de transporte urbano formal.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización de los medios de pago impulsado por la ATU.

Antes de su lanzamiento oficial, la institución ejecutó un plan piloto entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre, periodo en el que se efectuaron 23.902 recargas virtuales.Los resultados positivos de esta etapa llevaron a la ampliación del servicio para todos los usuarios de los corredores complementarios.

El proceso de recarga se puede realizar desde un teléfono móvil o una computadora ingresando al aplicativo Plin. Una vez completada la operación, el usuario debe validar el saldo en los validadores instalados dentro de los buses. La activación se confirma con tres beeps. El monto mínimo permitido por día es de S/ 1 y el máximo de S/ 200.

Quienes no utilicen Plin pueden continuar recargando sus tarjetas en los paraderos principales, taquillas, máquinas automáticas del Metropolitano o en los más de 1.200 puntos de venta externa disponibles en bodegas, farmacias y tiendas Tambo y Oxxo.

Cabe recordar que en marzo de este año la ATU habilitó el uso de Plin para las recargas del Metropolitano. Desde entonces, se han realizado más de dos millones de operaciones a través de este aplicativo.