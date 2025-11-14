La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) denunció que el incendio de una miniván en San Borja, atacada tras ser intervenida por brindar servicio informal, evidencia la relación de este tipo de transporte con hechos delictivos y violentos.

El vocero Pavel Flores dijo a la agencia Andina que la entidad presentará una denuncia penal contra los responsables del ataque.

Según la ATU, los agresores interceptaron la grúa que trasladaba el vehículo, golpearon al conductor y a los fiscalizadores, y luego prendieron fuego a la unidad. La denuncia incluirá cargos por resistencia a la autoridad, exposición al peligro, daños y lesiones , sustentada con imágenes de cámaras de seguridad.

Flores advirtió que la violencia contra fiscalizadores es constante y que este año ya se registraron 300 agresiones en Lima y Callao. Añadió que el transporte informal opera con impunidad en diversas avenidas, y que solo en la Javier Prado se identificaron más de mil vehículos informales en un solo día.