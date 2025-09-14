La madrugada de este domingo 14 de septiembre se registró una balacera en el paradero 4 de Mariscal Cáceres, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), que dejó al menos dos personas fallecidas, según informó América Noticias.

De acuerdo con las primeras versiones, un sujeto armado habría ingresado a un local nocturno, conocido como la peña Viejo Verde, ubicada en el boulevard de Mariscal Cáceres, y disparó contra los asistentes.

Vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones y señalaron que en el lugar habría más víctimas, aunque hasta el momento las autoridades solo han confirmado dos muertos.

Efectivos de la Policía Nacional y varias unidades de serenazgo acudieron a la zona para acordonar el área y recoger testimonios. El caso ya se encuentra en investigación para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

























TE PUEDE INTERESAR