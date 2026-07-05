Una persona murió y otra resultó herida tras una balacera registrada en un local donde se desarrollaba una reunión social en la calle Las Grumas, en la zona de Zapallal, distrito de Puente Piedra.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, la reunión transcurría con normalidad hasta que, varias horas después de iniciada, se produjo un altercado que derivó en una serie de disparos dentro del establecimiento.

Víctima quedó tendida en la vía pública

Tras el ataque, el cuerpo de la víctima quedó tendido en la vía pública, en los exteriores del local donde ocurrieron los hechos.

Testigos informaron que otra persona resultó herida durante la balacera y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Policía investiga las circunstancias del crimen

Hasta las primeras horas de este domingo, solo un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecía en la zona, situación que dificultaba el desarrollo de las diligencias iniciales para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del enfrentamiento, identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.