La Contraloría General de la República alertó que la Municipalidad Distrital de Comas invirtió más de S/ 4 millones en la construcción y mejoramiento de los parques Los Libertadores de América y Las Gardenias, los cuales presentan un deterioro prematuro debido a deficiencias en su ejecución y a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 011-2026-OCI/2175-SOO, esta situación podría reducir la vida útil de la infraestructura y comprometer la seguridad, salud e integridad física de los usuarios, especialmente de niños y adolescentes que utilizan estos espacios públicos.

Rajaduras y daños en el parque Los Libertadores de América

Durante una inspección realizada entre el 14 y el 18 de mayo de 2026, la comisión de control verificó que el parque recreacional y deportivo Los Libertadores de América, ubicado en la urbanización Huaquillay II Etapa, presenta diversas deficiencias pese a que en el segundo semestre de 2024 recibió una inversión superior a S/ 1,5 millones para su mejoramiento integral.

Entre las observaciones figuran:

Rajaduras en los juegos infantiles.

Grietas en la losa deportiva.

Deterioro en el skate park y las ciclovías.

Rajaduras en veredas y sardineles.

Bases de postes de alumbrado con fisuras.

Tapas de cajas de agua expuestas.

Parque Las Gardenias también presenta deterioro

La comisión de control también inspeccionó el parque Las Gardenias, ubicado en la urbanización Santa Luzmila, donde la Municipalidad de Comas invirtió más de S/ 2,5 millones durante 2025.

El informe señala que el área de juegos infantiles presenta accesorios incompletos o rotos, además de sardineles deteriorados, tachos de residuos sólidos en mal estado y otros elementos de la infraestructura afectados por la falta de mantenimiento.

La Contraloría advirtió que la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo acelera el desgaste de las obras públicas y puede poner en riesgo a los usuarios que acuden diariamente a estos espacios recreativos.

Municipalidad deberá informar acciones correctivas

La Contraloría comunicó los resultados del informe al alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas y solicitó que informe, en un plazo de cinco días, las acciones que adoptará para corregir las deficiencias detectadas.

El organismo de control recordó que las entidades públicas tienen la obligación de realizar acciones permanentes de conservación y mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de los parques y preservar las inversiones ejecutadas en beneficio de la ciudadanía.