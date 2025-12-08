Un joven ferretero de Villa El Salvador denunció ser víctima de la banda criminal “Los Chukys Nueva Generación”, cuyos integrantes le exigen el pago de S/40.000 a cambio de “protección” para su negocio. Las amenazas se iniciaron hace más de un mes, cuando desconocidos incendiaron la fachada de uno de sus locales y demandaron un pago inicial de S/30.000.

Desde entonces, los mensajes se volvieron más agresivos. Según la víctima, los extorsionadores enviaron fotografías extraídas de redes sociales y amenazaron con atacar a su familia y a sus trabajadores. “Nos están amenazando con los trabajadores, con la familia… nos mandan fotos, estamos con temor”, declaró el emprendedor a América Noticias.

Incendian su camioneta como advertencia

El último jueves, alrededor de las 8 p. m., un sujeto encapuchado arrojó una botella con combustible debajo de la camioneta del comerciante, estacionada frente a su local, y le prendió fuego. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y, según el denunciante, buscó presionarlo para pagar el monto exigido por la organización delictiva.

El ferretero afirmó temer por su vida y la de sus colaboradores. Pese a que presentó una denuncia en la comisaría de Villa El Salvador, aseguró que no se le permitió registrar una segunda denuncia cuando los ataques continuaron, generando una sensación de desprotección.

Negocio afectado y pedido urgente de garantías

Tras el primer atentado, uno de sus locales tuvo que cerrar, dejando sin empleo a varios jóvenes. El afectado pidió apoyo inmediato de las autoridades y garantías personales para él y su familia. “Villa El Salvador se está volviendo tierra de nadie”, expresó con preocupación.

Hasta el momento no hay detenidos por estos ataques, y la víctima continúa recibiendo mensajes intimidantes mientras exige una respuesta concreta para proteger su negocio y su integridad.

TE PUEDE INTERESAR