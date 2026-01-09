Un violento ataque armado se registró en el cruce de las avenidas República de Panamá y El Sol, a pocos metros de la Estación Balta del Metropolitano, en Barranco.

Cabe mencionar que, dos ciudadanos venezolanos que se desplazaban en un automóvil, resultaron gravemente heridos tras una ráfaga de disparos.

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, los ocupantes del vehículo fueron cercados por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta y otro auto.

Los atacantes abrieron fuego contra el coche y se dieron a la fuga, dejando a los pasajeros con heridas de consideración.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde permanecen en estado crítico. En el automóvil viajaba también una mujer, quien no presentó lesiones y fue llevada a la comisaría del sector para brindar su testimonio.