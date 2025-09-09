Un violento asalto protagonizado por un grupo de adolescentes alarmó a vecinos y clientes de una farmacia en Breña. El hecho ocurrió la tarde del domingo 7 de septiembre en un local ubicado en la cuadra 6 de la avenida Venezuela, cerca del cruce con la avenida Alfonso Ugarte.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los menores ingresaron de manera repentina al establecimiento y comenzaron a tomar productos de los estantes.

En las imágenes se aprecia la reacción de los clientes, quienes intentaron proteger sus pertenencias en medio de la confusión. En cuestión de segundos, los jóvenes huyeron del lugar con los artículos sustraídos.

La rápida intervención del Serenazgo de Breña permitió detener a los implicados a pocas cuadras del local, en el cruce de los jirones Recuay y Valera. Los agentes trasladaron a los adolescentes a la Comisaría PNP de Chacra Colorada, donde quedaron a disposición de la Policía.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Breña, Juan José Salas Oviedo, confirmó la intervención y precisó que el caso fue derivado a las autoridades correspondientes. “Estos menores sustrajeron de manera grupal especies y, al ser intervenidos, fueron conducidos a la Comisaría de Chacra Colorada, para las investigaciones correspondientes”, señaló en declaraciones a RPP.

Asimismo, detalló que representantes de la farmacia acudieron a la dependencia policial para precisar el monto de lo robado y las circunstancias del hecho. “Al momento de la intervención, se referían que (los intervenidos) oscilaban las edades entre 14 y 16 años”, agregó el funcionario.