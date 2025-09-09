El cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado mutilado dentro de una maleta abandonada en la calle Las Torres, en una zona industrial de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con la información policial, el hallazgo ocurrió alrededor de las ocho de la mañana, cuando un reciclador se topó con la maleta y, al abrirla, descubrió un brazo humano.

El trabajador alertó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que dentro había una bolsa de rafia con más restos, informó América Noticias.

Las primeras pericias revelaron que la víctima presentaba múltiples mutilaciones. El brazo izquierdo estaba cercenado y también se observaron cortes a la altura de la muñeca. Además, el cuerpo no contaba con los miembros inferiores, lo que lleva a presumir que podrían encontrarse otras bolsas con más partes del cadáver en la zona.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha podido ser establecida. La Policía indicó que tendría alrededor de 35 años y que se están analizando huellas dactilares, además de revisar registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones para obtener pistas que permitan avanzar en la investigación.

Vecinos del sector señalaron que la maleta no estaba en el lugar el día anterior, por lo que se presume que fue dejada en horas de la madrugada. El área donde se produjo el hallazgo es un descampado, rodeado de fábricas y plantas de tratamiento de Sedapal, sin presencia de viviendas cercanas.

Agentes de Criminalística llegaron al lugar para recolectar evidencias y acordonaron el perímetro a fin de preservar la escena. La principal hipótesis es que el crimen estaría vinculado a bandas criminales, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

Asimismo, confirmaron que analizarán las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana, la cual podría haber registrado el momento en que la maleta fue abandonada.