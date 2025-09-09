Un mototaxista fue víctima de un violento atentado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Central, a la altura del puente peatonal Villa Sol, en el distrito de Los Olivos.

El conductor permanece en estado crítico tras haber recibido varios impactos de bala.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió en un paradero de mototaxis donde la víctima se encontraba a la espera de pasajeros. En ese momento, un sujeto armado apareció y disparó en repetidas ocasiones contra el transportista.

El tiroteo se produjo en plena vía pública y en presencia de pasajeros, comerciantes y transeúntes, quienes huyeron de inmediato para resguardarse. La violencia del ataque generó alarma entre los vecinos de la zona, que denunciaron la inseguridad en este punto del distrito.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller acudieron rápidamente al lugar y cercaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Según información policial, la víctima fue identificada como Juan Pablo Nieto Hilario, de 35 años. El hombre fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde permanece internado con pronóstico reservado, informó RPP.

Nieto Hilario trabajaba como parte de la empresa de mototaxis Confraternidad. Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque podría estar vinculado a extorsiones contra transportistas, aunque las autoridades han señalado que será la investigación la que determine las causas exactas del atentado.

