Un hombre de 57 años fue víctima de un violento asalto y terminó gravemente herido tras resistirse al ataque en el Rímac.

La persona afectada fue identificada como Alex Carranza Ventosilla, quien recibió un disparo en el abdomen frente a su vivienda ubicada en el jirón 29 de marzo, informó América Noticias.

De acuerdo con el relato de un amigo que lo acompañaba esa noche, ambos habían asistido a una reunión y, al retornar, decidieron sentarse en una escalera para comer. En ese momento, una miniván se detuvo frente a ellos y de inmediato descendieron delincuentes con la intención de robarles. Carranza se resistió al atraco y uno de los agresores le disparó.

El impacto lo dejó tendido en el suelo con una herida de gravedad. Vecinos y familiares acudieron de inmediato para auxiliarlo mientras llegaba un patrullero de la comisaría de Piedra Liza.

Con apoyo de los agentes, el herido fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, donde permanece internado bajo observación médica. Los doctores evaluaban la complejidad de la lesión para determinar si sería necesaria una cirugía.

Una de sus hermanas explicó que Alex trabaja en seguridad privada y tenía programado viajar al interior del país este miércoles. Además, lamentó que la delincuencia esté golpeando a ciudadanos que se dedican a actividades honestas.

La familiar pidió garantías para que Carranza pueda recuperarse y exhortó a las autoridades a reforzar la vigilancia en el distrito, donde —según dijo— los robos ocurren a cualquier hora del día.

En tanto, vecinos del jirón 29 de marzo denunciaron que en las últimas semanas los asaltos se han incrementado y que los delincuentes se desplazan en vehículos para sorprender a sus víctimas.

Ante esta situación, exigieron a la Policía Nacional y al Serenazgo del Rímac intensificar los patrullajes, principalmente en las zonas donde se ha vuelto constante la presencia de delincuentes armados.