Un bus interprovincial que trasladaba a la agrupación musical “Óscar Manuel y su Historia Romántica” sufrió un despiste y volcó en la carretera que une Lima con Canta, en la sierra de la región Lima.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 53, en el centro poblado de Yaso, distrito de Santa Rosa de Quives.

Según las primeras informaciones, el accidente se habría producido por una falla en los frenos del vehículo, lo que ocasionó que este cayera por una pendiente de aproximadamente 10 metros.

En el bus viajaban 16 personas, incluidos los músicos de la agrupación, quienes resultaron con golpes, heridas leves y contusiones. Todos fueron atendidos y trasladados al centro de salud de Santa Rosa de Quives.