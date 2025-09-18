La empresa de transporte Santa Catalina suspendió la circulación de sus buses de la ruta 23A hasta nuevo aviso, luego de que extorsionadores atacaran a balazos su paradero inicial en Villa El Salvador. Choferes y cobradores han decidido no trabajar debido al temor de ser víctimas de nuevos atentados.

El ataque ocurrió anoche, cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el portón del paradero ubicado en la avenida Circunvalación, zona de Lomo de Corvina. Antes de huir, dejaron una nota extorsiva en la que amenazaban con asesinar a un conductor si no se cumplían sus exigencias de pago de cupos.

Durante la mañana, un equipo periodístico constató que las unidades permanecían estacionadas y que los transportistas temen por su seguridad. Representantes de la empresa señalaron que las tres rutas que operan están siendo víctimas de extorsión por parte de distintas bandas criminales.

La paralización genera un serio perjuicio económico para los trabajadores del transporte y afecta a cientos de usuarios que dependen de estos buses para movilizarse a sus centros de trabajo y estudio.

Este hecho se suma a una ola de ataques contra empresas de transporte a nivel nacional. Apenas ayer, en Comas, un bus fue atacado a tiros, dejando heridos al chofer y a una menor de edad. Horas después, la Policía Nacional detuvo a tres ciudadanos venezolanos presuntamente implicados en el crimen.