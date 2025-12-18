Un árbol de gran tamaño cayó de forma repentina sobre una camioneta que circulaba por el cruce de las avenidas Aviación y Madrid, en Miraflores, generando una situación de riesgo para conductores y peatones.

A raíz del incidente, dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica cercana. Según el reporte de los bomberos, ambos presentan lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

La caída del árbol, que se desprendió desde la raíz, provocó además el derribo de dos postes de alumbrado público y varios cables aéreos.

Esta situación obligó a interrumpir el servicio eléctrico en la zona y a cerrar de manera preventiva el cruce afectado.

Vecinos del sector señalaron que el suelo presentaba alta humedad y que la base de cemento alrededor del tronco era reducida, por lo que se vienen realizando evaluaciones del estado de las áreas verdes en puntos de alto tránsito.