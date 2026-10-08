Una escolar de 16 años fue víctima de un presunto intento de secuestro cuando caminaba junto a un compañero por la avenida Los Nenúfares, a dos cuadras del Colegio Policial Juan Ingunza, en el Callao.

El incidente ocurrió la tarde del martes y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Según el reporte del caso, un desconocido descendió de un automóvil amarillo e intentó introducir por la fuerza a la adolescente en el vehículo.

La intervención del compañero de la estudiante provocó un forcejeo que terminó cuando el agresor desistió y escapó a bordo del automóvil.

Cámaras registraron movimientos de automóvil amarillo

Las imágenes de videovigilancia muestran que el vehículo llegó a la calle Las Magnolias aproximadamente doce minutos antes del presunto intento de secuestro.

De acuerdo con la información difundida, el automóvil llevaba un casquete de taxi. Los investigadores buscan determinar si este elemento fue utilizado para evitar sospechas.

El vehículo habría permanecido en las inmediaciones antes de que el hombre descendiera para abordar a la adolescente cuando ella y su compañero llegaron al final de la cuadra.

Escolar resultó con rasguños tras forcejeo

La menor sufrió lesiones visibles en los brazos como consecuencia del jaloneo con el desconocido, según el reporte del incidente.

Después de lo ocurrido, la adolescente y su acompañante regresaron a las instalaciones del colegio para ponerse a salvo.

La noticia generó preocupación entre los padres de familia, quienes acudieron al centro educativo para solicitar información sobre las condiciones de seguridad en los alrededores.

Según la información proporcionada, la administración del colegio no brindó declaraciones sobre el incidente.

Padre de la menor presentó denuncia en comisaría

El padre de la adolescente acudió a la comisaría Juan Ingunza para presentar la denuncia correspondiente por el presunto intento de secuestro.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para identificar al hombre que abordó a la escolar y determinar las características del vehículo utilizado.

La investigación quedó a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) Callao, que recopila los registros de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Fiscalía investiga presunto intento de secuestro en Callao

La Fiscalía también interviene en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque contra la menor.

Entre las diligencias previstas figura el análisis de las imágenes de videovigilancia para establecer la ruta de escape del automóvil amarillo y obtener información que permita identificar al sospechoso.

Las autoridades buscan determinar el paradero del vehículo y del hombre que escapó después del forcejeo.

Hasta el momento de la información proporcionada, no se ha comunicado la identificación ni captura del presunto agresor.