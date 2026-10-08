Previo al primer concierto de BTS en Lima, los exteriores del Estadio San Marcos se volvieron un caos total. La presencia de presuntos revendedores de filas generó enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional y denuncias de amenazas por parte de algunas integrantes del ARMY.

Desde tempranas horas, cientos de fanáticas llegaron hasta los exteriores del recinto para formar largas filas y asegurar una mejor ubicación durante el ingreso al esperado concierto de la agrupación surcoreana.

Sin embargo, la jornada se vio alterada por la presencia de personas señaladas por las asistentes como revendedores de lugares en las filas. Según las denuncias recogidas en el lugar, estas personas ofrecían espacios a otros asistentes por montos de entre S/100 y S/400.

La presencia de los presuntos revendedores generó discusiones y desorden en algunos sectores de las extensas filas. Algunas fanáticas aseguraron que fueron amenazadas.

Tras conocer las denuncias, efectivos de la Policía Nacional se desplegaron en los exteriores del Estadio San Marcos para retirar a los presuntos revendedores y controlar las filas.

Inmensas colas

La situación se produjo en medio de una gran concentración de seguidores. Las filas formadas alrededor de San Marcos superaron el kilómetro y algunos fanáticos incluso pasaron la noche en los exteriores para conseguir una mejor ubicación.

Los asistentes llegaron con carteles, prendas alusivas a BTS, merchandising y los tradicionales Army Bombs, además de alimentos, agua y accesorios para afrontar las largas horas de espera.

El concierto también movilizó a seguidores procedentes de distintas regiones del Perú y de otros países de Latinoamérica, quienes llegaron a Lima exclusivamente para asistir al esperado espectáculo.