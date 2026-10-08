Un repartidor de delivery de 30 años murió tras sufrir un accidente de motocicleta en la avenida Gambeta, en la provincia constitucional del Callao. Familiares y testigos señalaron que un vehículo de carga pesada habría rozado o cerrado el paso al motociclista, provocando que perdiera el control de su unidad.

La víctima fue identificada como Luis Alberto García Cotrina, quien trabajaba realizando entregas para mantener a sus dos hijas menores de edad, según informaron sus allegados a América Noticias.

Tras el accidente, el cuerpo del trabajador quedó tendido sobre el pavimento, mientras que su motocicleta terminó a varios metros del lugar de la caída.

Familiares denuncian que conductor de tráiler no se detuvo

Los familiares de García Cotrina llegaron al lugar del accidente después de recibir información sobre lo ocurrido.

Según sus declaraciones, el conductor del vehículo de carga pesada presuntamente involucrado no se detuvo para auxiliar al motociclista y continuó su recorrido con rumbo desconocido.

Esta versión deberá ser corroborada por las autoridades, que buscan determinar si existió contacto entre ambas unidades o alguna maniobra que provocara la pérdida de control de la motocicleta.

Policía investiga accidente en la avenida Gambeta

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar y acordonaron la zona para preservar los elementos relacionados con el accidente.

Durante las primeras diligencias, los efectivos recogieron testimonios de personas que habrían presenciado el hecho y comenzaron a buscar imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

El tránsito vehicular en este sector de la avenida Gambeta permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaban las actuaciones policiales.

Cámaras de seguridad ayudarían a identificar al vehículo

Una de las principales líneas de investigación se concentra en establecer la posible participación del tráiler mencionado por familiares y testigos.

Para ello, los investigadores buscan registros de videovigilancia que permitan reconstruir la secuencia del accidente e identificar, de ser posible, la placa del vehículo pesado.

Los peritajes técnicos también deberán establecer las circunstancias en las que el motociclista perdió el equilibrio y cayó sobre la pista.

Familia de Luis Alberto García Cotrina pide justicia

Los allegados del trabajador solicitaron a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y se identifique al conductor que, según su versión, habría continuado su marcha después del accidente.

La familia señaló que García Cotrina trabajaba diariamente como repartidor y era padre de dos niñas menores de edad.

El Ministerio Público fue notificado para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue.

Las investigaciones continúan y, hasta el momento de la información proporcionada, no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad del conductor del vehículo pesado.