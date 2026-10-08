La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se pronunció esta noche sobre los incidentes registrados este miércoles en los exteriores de su campus universitario, donde se produjo una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de un comunicado, la institución rechazó cualquier acto de violencia y señaló que estas acciones no deben poner en riesgo la integridad de las personas.

La universidad indicó que la presencia policial en la zona responde al plan de desvíos dispuesto por las autoridades con motivo del concierto de la banda surcoreana BTS, que se desarrolla este miércoles en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En su pronunciamiento, la PUCP sostuvo que la Policía Nacional debe cumplir estrictamente las normas y protocolos que regulan su actuación y el uso de la fuerza. “La Universidad considera inaceptable cualquier acto que se aparte de dicho marco”, señaló la institución.

Los incidentes se produjeron luego de que numerosos estudiantes se concentraran durante la tarde en los exteriores del campus para protestar contra los 18 procesos disciplinarios abiertos por la universidad contra alumnos tras la toma del Edificio Dintilhac, sede del rectorado, ocurrida en mayo de 2026.

La protesta se originó por desacuerdos de los estudiantes con el sistema de pensiones y escalas de la universidad.

La PUCP, en su comunicado, reiteró su rechazo a la violencia y enfatizó la necesidad de preservar la integridad de las personas y el cumplimiento de las normas durante cualquier intervención en la zona.

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