Un enfrentamiento se reportó en el pabellón 1 de Máxima Seguridad del penal Sarita Colonia, en el Callao, debido a disputas internas entre grupos de reos que al parecer buscan remover a los delegados del pabellón.
La Policía Nacional del Perú (PNP) reforzó la seguridad y mantiene un resguardo estricto del penal para evitar que el conflicto se extienda y garantizar el orden en dicho centro penitenciario.
Trascendió que la gresca entre internos del Pabellón 1 del penal Sarita Colonia terminó con cuatro de ellos subiendo al techo de su módulo en protesta contra su delegado.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas graves. Las autoridades continúan evaluando la situación para restablecer la calma entre los internos y prevenir nuevos incidentes.
