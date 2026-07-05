Camión se vuelca en la Vía de Evitamiento y provoca congestión vehicular en San Juan de Lurigancho

Un camión se volcó la mañana de este domingo 5 de julio en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Caja de Agua, cerca del paradero Puente Nuevo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con información de Lima Expresa, la unidad se desplazaba en sentido de sur a norte cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, el vehículo quedó tendido sobre la calzada, afectando el tránsito en una de las principales vías de ingreso al centro y norte de Lima.

Lima Expresa informa:

Se registra la volcadura de un vehículo en la #VíaDeEvitamiento con sentido al norte, pasando el puente Caja de Agua.

Nuestras unidades de auxilio vial, PNP y ambulancia Lima Expresa, se encuentran en el punto señalizando la zona hasta la llegada del… pic.twitter.com/s4KB5MQKMg — Lima Expresa (@LimaExpresa) July 5, 2026

Accidente genera congestión vehicular

El vuelco ocasionó una importante congestión vehicular en este tramo de la Vía de Evitamiento, utilizado por conductores que se desplazan desde distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Ate y Santa Anita.

De acuerdo con el mapa de tráfico de Google Maps, la circulación se mantiene lenta desde el paradero Puente Nuevo hasta antes del bypass de la Vía Expresa Línea Amarilla.

Lee aquí: Atacan con artefacto explosivo un almacén en el Callao

Autoridades atendieron la emergencia

Imágenes difundidas desde el lugar muestran a conductores y motociclistas alertando a otros usuarios de la vía para prevenir nuevos accidentes mientras se desarrollaban las labores de atención.

Lima Expresa informó que personal de auxilio vial, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y ambulancias acudieron al lugar para señalizar la zona y atender la emergencia. Asimismo, indicó que permanecían a la espera de las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre personas heridas o fallecidas, ni sobre las causas del accidente.