El tránsito en la Costa Verde quedó afectado la mañana de este miércoles luego de que un camión se volcara a la altura de la playa Playa Pampilla, en el distrito de Miraflores.

El hecho provocó el cierre temporal de la vía en sentido de sur a norte y ocasionó largas filas de vehículos.

La Municipalidad de Miraflores informó en sus redes sociales que la unidad pesada quedó volcada en plena pista, por lo que se restringió el tránsito mientras se desarrollaban las labores para retirarla.

“Se reporta un accidente de tránsito en sentido sur a norte, a la altura de Playa Pampilla, donde un camión se volcó y viene generando congestión vehicular. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución”, indicó la comuna.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana en esta vía que conecta distritos del sur de Lima con el Callao. Imágenes difundidas desde la zona mostraron al vehículo pesado sobre la pista y en sentido contrario al flujo vehicular.

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La vía de la Costa Verde se encuentra cerrada en un tramo de Miraflores, tras registrarse un accidente de tránsito



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