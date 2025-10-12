Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un presunto extorsionador en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en el distrito limeño de Surco.

Según la PNP, el sujeto conocido como ‘Zambo’ formaría parte de la banda criminal Los Rapiñas del Mal, dedicada a extorsionar a empresarios en la ciudad.

“Este sujeto fue intervenido en flagrancia cuando se encontraba portando el dinero producto de la extorsión”, señaló la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a través de sus redes sociales oficiales.

El sospechoso fue hallado con S/800, presuntamente provenientes del cobro a un empresario, además de dos teléfonos móviles que habrían sido usados para coordinar la extorsión.

El diario Trome reportó, citando fuentes policiales, que el detenido es un exfutbolista profesional que llegó a jugar hasta en cuatro equipos de la Primera División del fútbol peruano.

De acuerdo con el mencionado medio, el sujeto fue detenido tras recibir 800 soles de un empresario al que habría estado extorsionando durante los últimos tres años.

“Ellos no eran vecinos, ni amigos, pero sí se conocían. El agraviado formó un equipo de fútbol. Ahí lo conoció. Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido avizoró que tenía empresas y empezó a solicitarle dinero”, manifestó el coronel PNP Juan Carlos Montúfar al citado medio.

“Le decía que era para un equipo de fulbito que el detenido manejaba. Si la víctima se negaba, le decía: ‘Los muchachos lo van a visitar’”, agregó.