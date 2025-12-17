La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una banda criminal dedicada a extorsionar orquestas de cumbia y salsa, así como dueños de locales nocturnos.

En un operativo, capturaron a Jean Pierre Ortega Valverde, uno de los presuntos cabecillas, quien actuaba con su hermano Jean Paul y dos personas que abrían cuentas bancarias para recibir el dinero ilícito.

Se identificaron siete orquestas víctimas, como Cocoliso, Ensamble, Los Baby Juniors, León y su Tripulación, y Romo Orquesta. El modus operandi incluía amenazas a las agrupaciones y locales donde tocaban, usando réplicas de armas, imágenes de familiares de las víctimas y mensajes intimidatorios para generar terror psicológico.

La Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia rastreó a los extorsionadores mediante direcciones IP de routers y celulares.

El comandante general de la PNP, teniente general Óscar Arriola, resaltó la importancia de las denuncias ciudadanas y advirtió no prestar cuentas bancarias.