Efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) desarticularon a la presunta banda criminal “Los Tovares” durante una operación policial realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La acción se ejecutó la noche del sábado 3 de enero, en jirón Las Gencianas.

Durante la intervención, fueron detenidos tres menores de edad, quienes estarían implicados en diversos delitos, entre ellos sicariato, tráfico ilícito de drogas, extorsión, así como uso y porte ilegal de armas de fuego.

Se trata de los adolescentes de iniciales A. R. C. J. (17) conocido como ‘Angel’, D. F. C. A. (16) como ‘Daniel’, y I. H. C. J. (14) conocida como ‘Ivana’, quien sería la hermana mayor de los detenidos.

Según información preliminar, se les incautó un revólver, municiones de diferentes calibres, ketes de PBC, bolsitas con sustancias ilícitas, una bolsa con material pulverulento y equipos celulares.

Los intervenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.