Tres pasajeros resultaron heridos esta mañana tras la detonación de un explosivo al interior de un bus de la empresa Emptonsa en el distrito de Carabayllo.

El ataque, presuntamente perpetrado por extorsionadores, ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., minutos después de que la unidad iniciara su ruta habitual hacia San Luis, informó América TV.

Según testigos, el artefacto explotó aproximadamente diez minutos después de la partida, causando un gran hueco en la carrocería del vehículo, rompiendo los vidrios y deformando la estructura. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Collique, mientras que el conductor y el cobrador no reportaron lesiones.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar para evaluar los daños y recabar evidencias.

Aunque no se ha confirmado el tipo de explosivo utilizado, fuentes preliminares indican que podría tratarse de una granada o un artefacto casero.

Este no es el primer ataque contra Emptonsa. El pasado 8 de julio, un chofer y un cobrador de la misma empresa fueron asesinados, presuntamente por extorsionadores.

Transportistas de la zona denunciaron que pagan hasta cinco soles diarios por unidad a las bandas criminales para operar, pero ahora las exigencias habrían aumentado a 50,000 soles, según versiones de los afectados.

Los gremios de transporte exigen mayor seguridad y acciones concretas del Gobierno frente a la ola de extorsiones, que ya ha cobrado vidas y ahora pone en riesgo a pasajeros.