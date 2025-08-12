Agentes de la Policía Nacional detuvieron a presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Mexicanos’, organización acusada de extorsionar y amenazar a comerciantes y ciudadanos en el Cercado de Lima.

Las autoridades señalaron que los capturados forman parte de una red dedicada al crimen organizado, de acuerdo con RPP.

La investigación avanzó gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, las cuales registraron a los sospechosos transitando por zonas como los jirones de la Unión, Junín y Sebastián Lorente.

En las imágenes, se les observa dejando notas extorsivas en distintos establecimientos comerciales.

Tras recibir el material audiovisual, la Policía realizó intervenciones en puntos estratégicos, como el óvalo Santo Cristo, La Huerta Perdida y el jirón Huari, logrando la captura de varios presuntos integrantes de la banda.

“Asimismo, ya se ha identificado a otros miembros de la banda, quienes actualmente se encuentran en proceso de búsqueda por parte de las autoridades”, informó el municipio limeño en un comunicado.

Perfil del grupo criminal

‘Los Mexicanos’ es una organización conformada principalmente por jóvenes, algunos menores de edad, que, según investigaciones de la PNP, actuarían bajo órdenes provenientes de México.

La banda ha sido vinculada a diversos delitos, con énfasis en extorsiones a comerciantes. Sus métodos incluyen amenazas con explosivos, provocación de incendios e incluso homicidios.

Este no es el primer operativo contra el grupo. En octubre del año pasado, 11 presuntos integrantes fueron detenidos en La Victoria durante un despliegue policial.