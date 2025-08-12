Un ciudadano venezolano fue asesinado a puñaladas en el parque conocido como ‘El Limonero’, ubicado en el distrito chalaco de Mi Perú, en el Callao.

La víctima, aún no identificada, presentaba múltiples heridas cortantes en el cuello y la cabeza, según informaron fuentes policiales a RPP.

Vecinos del lugar relataron que el extranjero, conocido en la zona como ‘Chamo’, había comentado días antes que “se había metido en problemas” y que lo buscaban para matarlo.

Horas antes del crimen, fue visto bebiendo licor en el parque junto a otra persona, cuyo paradero se desconoce.

Personal de la Policía Nacional llegó al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan las causas del homicidio y buscan determinar la identidad de los responsables.