Un militar en situación de retiro, quien labora como sereno en la municipalidad de Villa María del Triunfo (VMT), abatió a un presunto delincuente durante un intento de asalto en la urbanización Mariano Melgar. El hecho ocurrió cuando el hombre se dirigía a iniciar su jornada laboral.

Según relatos de sus familiares, el agente de Serenazgo fue interceptado por varios sujetos que viajaban en un vehículo de placa AWD-683. Al sentirse acorralado, el militar retirado hizo uso de su arma personal para repeler el ataque, informó América TV.

El enfrentamiento se registró en el jirón Contralmirante Mora, donde dos disparos impactaron a uno de los atacantes, quien cayó abatido en la vía pública. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada.

Los demás presuntos asaltantes huyeron en el vehículo en el que llegaron, el cual fue abandonado cerca de la avenida Unión. La Policía Nacional inició las investigaciones para ubicar a los implicados que lograron escapar.

Porte legal de armas y detención

La familia del militar presentó ante las autoridades el permiso vigente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que acredita que el arma estaba registrada para defensa personal.

Pese a ello, el hombre permanece detenido en la comisaría de VMT mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes.

Vecinos de la urbanización Mariano Melgar manifestaron su inquietud por el incremento de robos en la zona. Señalaron que este tipo de incidentes reflejan la exposición constante a la delincuencia, incluso en horarios laborales.

