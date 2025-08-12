Un hombre fue detenido por presuntamente asesinar a un inquilino dentro de un condominio ubicado en Magdalena del Mar.

La víctima, identificada como Gabriel Navarrete Nicolás, habría sido atacada con un desarmador en el departamento 403 del jirón Tarapacá, según informó la Policía Nacional.

El crimen ocurrió en la vivienda donde Navarrete vivía desde hacía tres meses junto al propietario del inmueble, su sobrino —ahora detenido— y otro inquilino.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Hasta el momento, no se han esclarecido las causas del ataque, y no se habían reportado conflictos previos entre los residentes.

El hecho fue denunciado por otros ocupantes del edificio, lo que permitió la llegada de agentes policiales y familiares de la víctima.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Navarrete fue hallado sin vida, con signos de haber sido agredido con un objeto punzocortante. Los peritos confirmaron que el arma utilizada fue un desarmador.

Tras una revisión del lugar y la recopilación de testimonios, los efectivos ubicaron al presunto responsable, identificado como Isaac Illescas Arbañil, en el primer piso del mismo edificio. Fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde permanece en custodia mientras la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

El Ministerio Público analiza las pruebas y declaraciones para determinar si existió algún conflicto previo entre los involucrados. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima fue llevado a la morgue para los exámenes de ley.