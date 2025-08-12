Un menor de 14 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado cinco veces por un delincuente que le arrebató su teléfono celular en el sector 3 de Villa El Salvador.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, informó América TV.

Según las imágenes, el agresor atacó al adolescente por la espalda y huyó con el dispositivo.

La víctima, identificada por sus compañeros de la escuela de fútbol como “Paquetá”, recibió atención inmediata de vecinos y fue trasladado al Hospital de Villa El Salvador, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado de salud es considerado grave, según informaron fuentes médicas.

La comisaría de Pachacámac, jurisdicción a la que pertenece el lugar de los hechos, inició una investigación con las grabaciones del circuito de seguridad para identificar al responsable.

Las autoridades analizan las imágenes que captaron el escape del sospechoso, quien habría actuado solo.

La madre del menor, visiblemente afectada, demandó mayor firmeza de las autoridades para evitar hechos similares. Vecinos y conocidos del adolescente también expresaron su indignación y pidieron reforzar la seguridad en el distrito.