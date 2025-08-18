Un violento crimen ocurrió en Carabayllo, donde un hombre identificado como Percy Ocejo Núñez fue asesinado a balazos frente a una losa deportiva del sector Ángeles de Naranjal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima había asistido a observar un partido de fútbol y, cuando se disponía a retirarse del lugar a bordo de un vehículo color gris, fue interceptada y atacada con varios disparos, según informó RPP.

El ataque desató escenas de pánico entre los asistentes del evento deportivo, quienes huyeron en diferentes direcciones al escuchar las detonaciones. Según el testimonio de vecinos, los responsables fueron dos hombres que, tras perpetrar el crimen, escaparon a bordo de una motocicleta.

Tras el atentado, Ocejo Núñez fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Sergio E. Bernales de Collique. No obstante, los médicos del centro de salud confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona y procedieron a acordonar la escena del crimen, con el fin de resguardar la evidencia y facilitar el trabajo de los peritos.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron el asesinato. La PNP ha iniciado las diligencias correspondientes y continúa recabando testimonios y material de video en los alrededores de la losa deportiva para identificar a los responsables.