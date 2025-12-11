Estudiantes de quinto año del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo destacaron en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2026, ocupando ocho de las 78 vacantes disponibles para Lima y Callao.

Entre los ingresantes sobresalió Karol Jaque Huayta (16 años), quien logró la vacante en Ingeniería Aeroespacial, superando a cientos de postulantes.

Otros estudiantes lograron ingresar a carreras como Ingeniería Química, Sanitaria, Eléctrica, de Minas, de Software, Civil e Industrial, obteniendo vacantes en algunas de las 32 carreras ofrecidas.

El examen consistió en 60 preguntas para Ingeniería y Ciencias, con 2 horas y 45 minutos de duración, mientras que los postulantes a Arquitectura realizaron 10 preguntas adicionales de aptitud vocacional con 30 minutos extras.

La directora del colegio, Yamiry Julca Sánchez, dijo que en los últimos años, la institución ha logrado que más de 200 estudiantes ingresen a universidades nacionales y privadas.