El ministro del Interior, Carlos Malaver, presentó el primer piloto del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.

Malaver explicó que la plataforma permitirá identificar personas con requisitorias, detectar vehículos con alertas y analizar información en tiempo real para generar respuestas inmediatas. En una primera etapa, integrará 3282 cámaras de la PNP, municipalidades y empresas privadas, y contará con una nube privada de acceso exclusivo para la institución policial.

El titular del Mininter precisó que se coordina con Reniec y otras entidades para ampliar la base de datos de rostros de requisitoriados. También resaltó que este piloto es “una marcha blanca para recuperar el tiempo perdido” en materia de seguridad ciudadana.

La inversión asciende a S/ 37 millones en el marco de un contrato con el grupo empresarial Amper.