El ministro del Interior, Carlos Malaver, presentó el primer piloto del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
Malaver explicó que la plataforma permitirá identificar personas con requisitorias, detectar vehículos con alertas y analizar información en tiempo real para generar respuestas inmediatas. En una primera etapa, integrará 3282 cámaras de la PNP, municipalidades y empresas privadas, y contará con una nube privada de acceso exclusivo para la institución policial.
El titular del Mininter precisó que se coordina con Reniec y otras entidades para ampliar la base de datos de rostros de requisitoriados. También resaltó que este piloto es “una marcha blanca para recuperar el tiempo perdido” en materia de seguridad ciudadana.
La inversión asciende a S/ 37 millones en el marco de un contrato con el grupo empresarial Amper.
Te puede interesar
- Ministro Juan José Santiváñez: Gobierno evalúa si el Perú sigue en el SIDH
- Comisión deJusticia debate hoy nueva ley mordaza
- Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva contra César Hinostroza por caso “Cuellos Blancos”
- Elmer Schialer anuncia que Perú y Colombia sostendrán reunión técnica sobre caudal del Amazonas frente a Leticia
- PJ volvió a rechazar pedido de la Fiscalía para suspender a Luis Arce Córdova como fiscal supremo titular
- Pleno de la JNJ ratificó a Gino Ríos como su presidente tras tramitar pedido de vacancia