La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la restricción temporal del tránsito vehicular en diversas calles del Centro Histórico de Lima a partir de las 00:00 horas de este viernes 19 de junio de 2026. La disposición responde a una medida de seguridad frente a las movilizaciones convocadas públicamente por los dirigentes de la agrupación política Juntos por el Perú.

El alcalde Renzo Reggiardo dispuso la medida mediante la Resolución de Subgerencia n.° D002556-2026-MML-GMU-SER, con el objetivo de garantizar la seguridad de los transeúntes y proteger el centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

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La restricción se ejecutará en el perímetro delimitado por las avenidas Túpac Amaru, Garcilaso de la Vega y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac, en el distrito de Cercado de Lima.

En esa misma línea, se dispusieron controles de acceso y el cierre de vías en coordinación con la Policía Nacional del Perú, que asumirá la ejecución de las acciones operativas.

Del mismo modo, se contará con el respaldo de unidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima para regular el tránsito vehicular mientras se mantengan las medidas dispuestas.

Se precisó que la restricción vehicular incluye excepciones para ambulancias, unidades de bomberos, vehículos policiales y transporte público, así como para residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro intervenido. También se permitirá el ingreso de unidades autorizadas para labores logísticas o acceso a estacionamientos.

La Policía Nacional del Perú tendrá la facultad de habilitar o restringir la circulación vehicular de acuerdo con las condiciones de seguridad que se presenten en la vía pública.

Finalmente, la MML exhortó a la ciudadanía a acatar las disposiciones vigentes y advirtió que se emprenderán acciones legales contra quienes incurran en actos de violencia o causen daños al patrimonio en el Centro Histórico de Lima.

La comuna recordó que el Centro Histórico de Lima cuenta con el estatus de zona intangible para marchas y concentraciones políticas, según el Acuerdo de Concejo N° 026 vigente desde 2023. Foto: Municipalidad de Lima