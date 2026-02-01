1de 20
Tradición, identidad y devoción se vivieron en cada calle del Centro Histórico de Lima
Tradición, identidad y devoción se vivieron en cada calle del Centro Histórico de Lima

2de 20
Gran pasacalle congregó a más de 8 500 danzantes en honor a la Virgen de la Candelaria
Gran pasacalle congregó a más de 8 500 danzantes en honor a la Virgen de la Candelaria

3de 20
Actividad cultural recorrió el Centro Histórico
Actividad cultural recorrió el Centro Histórico

4de 20
Lima celebró a la Virgen de la Candelaria con multitudinario pasacalle
Lima celebró a la Virgen de la Candelaria con multitudinario pasacalle

5de 20
Colorido pasacalle llenó el Centro Histórico con música, tradición e identidad cultural
Colorido pasacalle llenó el Centro Histórico con música, tradición e identidad cultural

6de 20
Familias enteras disfrutaron de la música y danzas en honor a la Virgen de la Candelaria
Familias enteras disfrutaron de la música y danzas en honor a la Virgen de la Candelaria

7de 20
Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural con danzas
Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural con danzas

8de 20
Más de 8 500 artistas participaron en la celebración organizada por la Municipalidad de Lima
Más de 8 500 artistas participaron en la celebración organizada por la Municipalidad de Lima

9de 20
Cercado de Lima se vistió de fiesta por la Virgen de la Candelaria
Cercado de Lima se vistió de fiesta por la Virgen de la Candelaria

10de 20
Lima celebró a la Virgen de la Candelaria con multitudinario pasacalle
Lima celebró a la Virgen de la Candelaria con multitudinario pasacalle

11de 20
La festividad destacó por su riqueza cultural y la participación de agrupaciones de todo el país
La festividad destacó por su riqueza cultural y la participación de agrupaciones de todo el país

12de 20
Pasacalle de la Candelaria llenó de música y tradición el Centro Histórico de Lima
Pasacalle de la Candelaria llenó de música y tradición el Centro Histórico de Lima

13de 20
Homenaje a la Virgen de la Candelaria.
Homenaje a la Virgen de la Candelaria.

14de 20
El pasacalle recorrió las principales calles del Cercado de Lima ante la mirada de vecinos y turistas
El pasacalle recorrió las principales calles del Cercado de Lima ante la mirada de vecinos y turistas

15de 20
Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural con danzas de diversas regiones del país
Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural con danzas de diversas regiones del país

16de 20
Miles de danzantes llenaron de color y tradición el Centro Histórico de Lima en homenaje a la Virgen de la Candelaria
Miles de danzantes llenaron de color y tradición el Centro Histórico de Lima en homenaje a la Virgen de la Candelaria

17de 20
Danzantes y músicos rindieron homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del Perú
Danzantes y músicos rindieron homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del Perú

18de 20
La festividad forma parte de la iniciativa cultural “Pasacalles de Lima”
La festividad forma parte de la iniciativa cultural “Pasacalles de Lima”

19de 20
El pasacalle recorrió las principales calles del Cercado de Lima ante la mirada de vecinos y turistas
El pasacalle recorrió las principales calles del Cercado de Lima ante la mirada de vecinos y turistas

20de 20
Miles de danzantes llenaron de color y tradición el Centro Histórico de Lima
Miles de danzantes llenaron de color y tradición el Centro Histórico de Lima

TAGS RELACIONADOS