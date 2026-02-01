Cercado de Lima: Pasacalle en homenaje a Virgen de la Candelaria congregó a miles de danzantes (FOTOS)
Más de 8500 danzantes participaron en el gran pasacalle en homenaje a la Virgen de la Candelaria, organizado por la comuna de Lima, que llenó de música, color y tradición el Centro Histórico. La actividad congregó a turistas nacionales y extranjeros, quienes apreciaron danzas como la Morenada, Caporales, Diablada, Sikuris, Tinkus y Marinera Puneña. (Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec)
Tradición, identidad y devoción se vivieron en cada calle del Centro Histórico de Lima
Gran pasacalle congregó a más de 8 500 danzantes en honor a la Virgen de la Candelaria
Actividad cultural recorrió el Centro Histórico
Lima celebró a la Virgen de la Candelaria con multitudinario pasacalle
Colorido pasacalle llenó el Centro Histórico con música, tradición e identidad cultural
Familias enteras disfrutaron de la música y danzas en honor a la Virgen de la Candelaria
Lima se convirtió en un punto de encuentro cultural con danzas
Más de 8 500 artistas participaron en la celebración organizada por la Municipalidad de Lima
Cercado de Lima se vistió de fiesta por la Virgen de la Candelaria
La festividad destacó por su riqueza cultural y la participación de agrupaciones de todo el país
Pasacalle de la Candelaria llenó de música y tradición el Centro Histórico de Lima
Homenaje a la Virgen de la Candelaria.
El pasacalle recorrió las principales calles del Cercado de Lima ante la mirada de vecinos y turistas
Miles de danzantes llenaron de color y tradición el Centro Histórico de Lima en homenaje a la Virgen de la Candelaria
Danzantes y músicos rindieron homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del Perú
La festividad forma parte de la iniciativa cultural “Pasacalles de Lima”
