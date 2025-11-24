El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Norte permaneció interrumpido por más de nueve horas tras el violento choque por alcance de dos tráileres registrado en el kilómetro 134, en la zona conocida como Paraíso, límite de las provincias de Huaura y Huaral.

Según informó Andina, el accidente ocurrió la tarde del domingo y dejó como víctima mortal a Abel Gálvez Enríquez, conductor del tráiler rojo que trasladaba agregados hacia el norte. Según las primeras diligencias, el chofer había estacionado su unidad y descendido para revisar el vehículo cuando fue impactado por un segundo tráiler, cuyo conductor no logró frenar a tiempo. El choque empotró completamente la cabina del vehículo posterior, provocando la muerte instantánea de Gálvez Enríquez.

Fuga de gas complicó la emergencia

Agentes de Tránsito de Cruz Blanca y Carreteras de Hatillo llegaron al lugar para aislar la zona y esperar la presencia del fiscal a cargo del levantamiento del cuerpo. Sin embargo, la emergencia se agravó cuando se detectó una fuga de gas en uno de los tráileres siniestrados, lo que obligó a cerrar totalmente la Panamericana Norte por medidas de seguridad.

Las autoridades dispusieron el cierre de ambos carriles mientras personal especializado atendía la filtración y evaluaba riesgos de inflamación o explosión.

Conductor sobreviviente fue detenido

Durante las diligencias, la Policía detuvo al conductor sobreviviente para efectuar los peritajes de ley, incluidos exámenes toxicológicos y de dosaje etílico, con el fin de determinar responsabilidades.

Tránsito restablecido tras horas de labores

Cerca de las 6:00 p. m., tras las inspecciones, el retiro de las unidades y el control de la fuga, la vía quedó finalmente habilitada en sentido hacia Huacho, permitiendo la circulación de los vehículos que permanecían varados desde el inicio de la emergencia.

