Un choque múltiple ocurrido en la carretera Panamericana Norte, a la altura la Variante de Pasamayo (provincia de Huaral) -una zona conocida por su densa niebla y alto riesgo para los conductores-, dejó varios heridos y provocó la interrupción del tránsito en la vía.

El accidente involucró aproximadamente a 15 vehículos, entre ellos autos particulares, camiones de carga, camionetas y tres buses interprovinciales, lo que convirtió la carretera en un escenario de emergencia.

El accidente múltiple fue reportado entre los kilómetros 50 y 54 de la Variante de Pasamayo, en el límite con la jurisdicción del distrito de Aucallama. Entre los buses interprovinciales siniestrados están las unidades de las empresas Itza y Cavassa.

Tras el impacto en cadena, unidades de rescate, ambulancias y patrulleros se desplazaron hasta el lugar para atender a los heridos y controlar la situación.

El accidente generó una gran congestión vehicular, dificultando aún más el tránsito por esta vía, que es parte de la Ruta Nacional PE-1 y conecta los distritos de Aucallama (provincia de Huaral) y Ancón (provincia de Lima).

Los conductores reportaron demoras significativas y largas filas de vehículos varados.

La Variante de Pasamayo ha sido escenario de múltiples accidentes debido a sus condiciones geográficas y climáticas, especialmente la neblina intensa que reduce drásticamente la visibilidad.

Las autoridades han reiterado el llamado a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta carretera.