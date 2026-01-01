Desde las primeras horas del día, el distrito de Chorrillos puso en marcha un dispositivo de prevención en la playa Agua Dulce con el objetivo de reducir riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

El plan contempla la participación coordinada de fiscalización municipal, serenazgo, Policía Nacional y personal de Migraciones.

Los controles se intensificaron durante la tarde, cuando la llegada de bañistas se incrementó de forma sostenida, de acuerdo con datos proporcionados por la comuna.

Entre las disposiciones vigentes figura la prohibición de ingresar alcohol y alimentos al balneario. Estas reglas son supervisadas mediante patrullajes y puntos de control en accesos y zonas clave, a cargo de equipos municipales asignados para esta labor.

La municipalidad indicó que la medida busca prevenir incidentes, preservar el orden público y asegurar condiciones adecuadas de limpieza.